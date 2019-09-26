اليوم الوطني / محافظة العيص تحتفل بمناسبة اليوم الوطني 89



ينبع 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

أقامت أمس محافظة العيص , احتفالا باليوم الوطني وذلك بساحة الاحتفالات بحضور محافظ العيص فيصل الحويفي وعدد من القيادات بالادارات الحكومية والأهالي .

وتخلل الحفل فقرات متنوعة من قصائد شعرية عن الوطن، وألقى مدير مكتب التعليم بالمحافظة علي بخيت الميلبي كلمة للحضور استذكر فيها منجزات الوطن منذ عهد المؤسس وحتى الآن.

ورفع الميلبي أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، بذكرى توحيد البلاد، ونوّه في كلمته بالمكانة العالمية التي تحظى بها المملكة بين دول العالم، والمنجزات التي تحققت في شتى المجالات وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وقد صاحَبَ الحفل أوبريت عن الوطن وفعاليات منوعة، أدخلت السعادة على محيا أهالي المحافظة كافة، واختتم الحفل بالألعاب النارية وتكريم الشعراء والمنشدين المشاركين.

// انتهى //

16:16ت م

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