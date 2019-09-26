اليوم الوطني / معارض وفعاليات متنوعة في احتفال بيشة باليوم الوطني



أبها 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

نظمت محافظة بيشة بالتعاون مع جامعة بيشة والإدارات الحكومية والخدمية بالمحافظة أمس , احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة، بساحة سوق التمور ومسرحه، بحضور مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد نقادي ومحافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة ووكلاء الجامعة ورؤساء المراكز ومديري الإدارات الحكومية.

وانطلقت الفعاليات بالمسيرة الوطنية في شارع الملك سعود بمشاركة المحافظ ومنسوبي الإدارات الحكومية والجهات الأمنية وكشافة تعليم بيشة، وأهالي المحافظة وصولًا إلى مقر الاحتفال ، رافعين راية التوحيد .

ثم افتتح معرض "الوطن" المعد بهذه المناسبة ويحتوي 16 ركنًا للجهات الحكومية و10 مقرات للأسر المنتجة.

وفي بداية الحفل الخطابي ألقى مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد نقادي كلمة ، أشاد فيها بما حققه الوطن من إنجازات حضارية وتنموية متعددة ومشروعات عملاقة وبرامج تطويرية مستمرة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ــ رحمه الله ــ، الذي استطاع بتوفيق الله من نقل حياة العوز والحاجة وقلة الإمكانات، إلى واحة من الأمن والأمان والعيش الرغيد والمشروعات التنموية الشاملة في كل أرجاء الوطن، سائلًا الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار ويوفق قيادة هذه البلاد المباركة لكل ما فيه خير البلاد والعباد.

عقب ذلك توالت فقرات الحفل بقصائد شعرية , ثم فيلم وثائقي بعنوان "ماذا يعني لك الوطن" واختتمت بغنائية وطني "همة حتى القمة" من أداء طلاب الجامعة.

// انتهى //

16:05ت م

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