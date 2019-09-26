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مؤشر الأسهم السعودية ينهي تعاملات الأسبوع على تراجع طفيف

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2019-09-26

مؤشر الأسهم السعودية ينهي تعاملات الأسبوع على تراجع طفيف

متابعات الخليج 365 - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 2.10 نقطة ليقفل عند مستوى 8028.19 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 74 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات المتطورة, وشاكر، والحكير، وسبكيم العالمية، والبابطين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأهلية، ولازوردي، ومجموعة السريع، والتعاونية, والكيميائية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.68% و 3.46% .
فيما كانت أسهم شركات الراجحي, والإنماء، والجزيرة، وشاكر، وصناعة الورق هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك, والإنماء، والأهلي، وسامبا هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 61.54 نقطة ليقفل عند مستوى 3704.24 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 50 ألف سهم تقاسمتها 120 صفقة.




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