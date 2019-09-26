بنك الجزيرة يعتذر عن تأخير صرف الراتب

2019-09-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

اشتكى عدد من عملاء بنك الجزيرة من تأخر البنك في صرف الرواتب التي يتم إيداعها في حساباتهم من قبل جهات العمل الخاصة بهم شهرياً.

وفي الوقت الذي تمكن فيه موظفو الدولة من صرف رواتبهم مع الساعات الأولى من اليوم الخميس، إلا أن عملاء بنك الجزيرة لم يتمكنوا من الصرف لساعات.

وبعد عدة شكاوي متكررة على تويتر ومطالبات بتدخل مؤسسة النقد اضطر البنك للاعتذار.

وقال بنك الجزيرة في بيان مقتضب: نتقدم بالاعتذار لعملائنا الأعزاء لتأخر إيداع بعض الرواتب بسبب مشكلة تقنية .. علماً بأنه قد تم البدء بإيداع الرواتب في حسابات العملاء تباعاً”.

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يذكر أنه تم تقديم موعد إيداع راتب شهر سبتمبر، حيث تمت عملية الإيداع اليوم في حسابات موظفي الدولة.

وبحسب النظام المتبع في صرف الرواتب، يتم إيداع الرواتب في حسابات الموظفين في يوم الـ27 من كل الشهر الميلادي .

ويتم تقديم موعد الصرف إلى يوم قبله أو تأخيره إلى يوم بعده إذا صادف يوم الصرف يوم إجازة رسمية.

وخلال هذا الشهر، صادف موعد صرف الراتب يوم الجمعة 27 سبتمبر، ولذلك تم تقديم موعد الصرف إلى اليوم الخميس 26 سبتمبر.

وكانت قد صدرت توجيهات من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في يوم 27 من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.

كما تضمنت التوجيهات، توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.