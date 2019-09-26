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أرامكو تستقطب صناديق ثروة سيادية لتحقيق تقييم طرحها الأولى عند تريليوني دولار
متابعات الخليج 365 - الرياض
خاطبت شركة أرامكو السعودية عدداً من صناديق الثروة السيادية العربية والدولية وذلك بهدف تحقيق تقييم طرحها الأولى عند تريليوني دولار.
ومن بين الجهات التي تمت مخاطبتها كل من جهاز أبوظبي للاستثمار، وجي.آي.سي بسنغافورة وصناديق ثروة سيادية أخرى للاستثمار في الشق المحلي لإدراج الشركة النفطية العملاقة، وذلك لتحقيق تقييم الشركة المستهدف.
وكان ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة أرامكو الجديد قد أكد في وقت سابق أن الطرح العام لأسهم أرامكو سوف يتم على مرحلتين الأولى في السوق المحلي والثانية في سوق أو أكثر من الأسواق العالمية حيث سيكون هذا الطرح هو الأكبر على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية للأسهم.
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