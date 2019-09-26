اختتام أعمال مناورات التمرين البحري المختلط “الموج الأحمر 2” بجدة

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول فياض بن حامد الرويلي، اليوم، اختتام أعمال مناورات التمرين البحري المختلط “الموج الأحمر -2″، الذي تُشارك فيه القوات البحرية للدول المطلة على البحر الأحمر المتمثلة في المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، والسودان، وجيبوتي، واليمن والصومال، وحرس الحدود السعودي، بمساندة من القوات الجوية الملكية السعودية، بحضور رؤساء هيئات أركان الدول المشاركة.

وأكد قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، أھمية الاستراتيجية لأمن واستقرار البحر الأحمر وأثر ذلك على الأمن الوطني لكافة الدول المشاطئة له بشكل خاص وعلى الاستقرار الإقليمي والدولي بشكل عام، عاداً أمن الخليج العربي عُمقاً إستراتيجيا لأمن البحر الأحمر، والذي يحتم علينا صياغة رؤية مشتركة لتحقيق الأمن البحري وتُمكّن من تنمية الشعور بالأمن الجماعي, وتوحيد الجھود لتعزيز القدرات البحرية، وإبراز التماسك والتجانس العسكري وصولاً إلى تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة لرفع مستوى الكفاءة القتالية، والتنسيق في مجال التعامل مع التھديدات البحرية.

يُذكر أن التمرين البحري المختلط الموج الأحمر-2 يُشارك فيه العديد من القطع البحرية كالسفن، والزوارق، والمشاة، ووحدات الأمن البحرية الخاصة، وطيران القوات البحرية للتدريب على عِدة سيناريوات بحرية داخل البحر ، والتدريب على الرماية على الأهداف البحرية والجوية ، والقفز المظلي الحُر بواسطة طائرة السوبر بوما.