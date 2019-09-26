آخرها 32 ألف وظيفة.. هذه أبرز قرارات وزارة العمل بشأن توطين المهن

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

اتخذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قرارات عديدة مؤخرًا تعلقت بتوطين عدد من المهن واقتصارها على السعوديين والسعوديات.

توطين 32 ألف وظيفة في المهن والأنشطة الزراعية

وقعت وزارة العمل مذكرة تفاهم مشتركة، اليوم الخميس، مع عدة جهات حكومية أخرى؛ لتوطين 32500 فرصة عمل للسعوديين، وذلك في سبيل رفع مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتحقيقًا لأهداف رؤية السعودية 2030 ودعمًا لمستهدفات برنامج التحول الوطني، استهدفت توطين عدد من المهن والأنشطة المناسبة بالمنشآت العاملة بالقطاعات الزراعية المختلفة بـ6000 وظيفة، و6500 وظيفة في المنشآت المتعاقدة مع قطاع المياه منها: 2500 وظيفة في منشآت الصيانة والتشغيل، و4000 وظيفة في منشآت الاستشارات، كما تهدف المذكرة إلى إدراج الأنشطة والمهن الزراعية المناسبة في برنامج التنمية الريفية المستدامة وبرنامج إعادة توجيه الإعانات الزراعية ضمن أنشطة مشروع العمل الحر؛ حيث تستهدف توطين 20 ألف مهنة عمل حر.

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توطين مهنة المحاسبة

دشنت وزارة العمل مؤخرًا برنامج التسجيل المهني الذي أطلقته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالتعاون مع وزارة العمل، والذي يلزم المنشآت بتسجيل جميع العاملين بالقطاع المحاسبي في المملكة والحصول على عضوية هيئة المحاسبين القانونيين، وتم تدشين هذا البرنامج حرصاً من الجهتين على التحقق من المؤهلات العلمية للوافدين وتحليل جميع الوظائف المحاسبية ورصد مؤشرات الانكشاف المهني لها، تمهيدًا لتوطين المهنة.

توطين المهن القيادية بقطاع الإيواء السياحي

أصدر وزارة العمل مؤخرًا قرارًا يقضي بتوطين عدد من الإدارات والمهن القيادية والتخصصية في قطاع الإيواء السياحي ابتداءً من تاريخ 1 / 5 / 1441 هـ، وشمل القرار الفنادق المصنّفة بمستوى (3 نجوم) فأعلى، المنتجعات، الشقق الفندقية والفلل الفندقية المصنفة بمستوى (4 نجوم) فأعلى.

توطين 12 مهنة

حددت وزارة العمل 12 نشاطًا لقصر العمل بها على السعوديين والسعوديات بمنافذ البيع، بدأت تنفيذ 3 أنشطة منها في 1/ 3/ 1440 وشملت محلات الأجهزة الكهربائية والإلكتروينة، محلات الساعات، محلات النظارات، وفي 1/ 5/ 1440 بدأ توطين العمل بمنافذ البيع في محلات الأجهزة والمعدات الطبية، محلات مواد الإعمار والبناء، محلات قطع غيار السيارات، محلات السجاد بجميع أنواعه، وفي 1/ 1/ 1441 تم توطين العمل بمنافذ بيع محلات السيارات والدراجات النارية، الملابس الجاهزة وملابس الأطفال، محلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، محلات الأواني المنزلية.