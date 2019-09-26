السعودية | القضاء السعودي.. إدانة 12 بايعوا داعش وقتلوا رجلي أمن

شكرا لقرائتكم القضاء السعودي.. إدانة 12 بايعوا داعش وقتلوا رجلي أمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض في حكم ابتدائي، إنزال عقوبة الإعدام بحق متهمين اثنين، وسجن الآخرين سنوات متفاوتة. وأدانت المحكمة 12 متهما سعوديا، ومتهما سوريا وسودانيا، وذلك بعد ثبوت تورطهم في اغتيال رجلي أمن أثناء تأديتهما عملهما في دورية أمنية. كما أدينوا بالشروع في استهداف أحد ضباط وزارة الداخلية وعدد من رجال الأمن العاملين في نقاط أمنية متفرقة، وبعض الأجانب بهدف الإخلال بالأمن، كذلك أدين المتهمون بتأييدهم لتنظيم داعش الإرهابي وتوثيق عملياتهم الإرهابية.

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