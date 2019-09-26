، هيئة الرياضة: 56 جنسية مشاركة في رالي داكار السعودية 2020 حتى الآن ،

محمد بن مسعود - الدمام - سينطلق المتسابقون من جدة وصولاً إلى "نيوم" مروراً بالمواقع التاريخية في الرياض

كشفت الهيئة العامة للرياضة أن عدد الجنسيات الجاهزة للمشاركة في رالي داكار السعودية 2020 بلغ حتى الآن 56 جنسية، متأهبة لخوض السباق الذي سيقام على أراضي المملكة العربية السعودية، في الفترة من 5 إلى 17 يناير 2020.

وتصدرت فرنسا وإسبانيا والأرجنتين وجمهورية التشيك وهولندا قائمة الدول الأكثر طلباً للمشاركة في هذا الرالي المكون من 12 مرحلة، تمنح المتسابقين فرصة التسابق على مسار يجمع تاريخ المملكة العريق وحاضرها المشرق ومستقبلها الواعد، وسينطلق المتسابقون من جدة، وصولاً إلى نيوم، مدينة المستقبل، مروراً بالمواقع التاريخية في مدينة الرياض وبعد ذلك يواجهون تحدياً غير مسبوق عند وصولهم إلى صحراء الربع الخالي، حيث الكثبان الرملية اللامتناهية ومنها إلى منطقة القدية، حيث خط النهاية.

ووجّه عدد من المتسابقين المعروفين في سباقات الراليات العالمية الدعوة للمشاركة في رالي داكار السعودية 2020، حيث وجّهت المتسابقة الإسبانية "ليا سانز" التي شاركت في 9 سباقات ماضية الدعوة عبر حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في هذا الرالي المرتقب، فيما أكد المتسابق الصيني "وي هان" أن المشاركة في رالي داكار السعودية 2020 كان حلماً له، موجهاً الدعوة لجميع زملائه المتسابقين بسرعة التسجيل للمشاركة في هذا الرالي العالمي.

ورحب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمتسابقين من مختلف دول العالم، قائلاً: "المملكة العربية السعودية ترحب بجميع السائقين القادمين من أكثر من 50 دولة مختلفة للمشاركة في رالي داكار السعودية 2020، وهذا العدد الكبير من الجنسيات دليل على العمل الدؤوب التي تقوم به المملكة بانفتاحها على العالم وتنظيمها لأهم الأحداث الرياضية والترفيهية لمواطني وسكان المملكة وكذلك السائحين القادمين من الخارج".

فيما قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: "ستكون النسبة الأكبر من مجريات السباق على تضاريسٍ صحراوية مختلفة، من أجل إضافة نكهة خاصة لهذا السباق، والمرور بإحدى أشهر الصحاري، وهي صحراء الربع الخالي، ليتسنى للمتسابقين المشاركة وخوض مغامرة جديدة عليهم".

وسيشارك في السباق العديد من المتسابقين المحترفين على سيارات معدلة خصيصاً للسباق، حيث تنقسم هذه المركبات إلى 5 فئات، وهي: الدراجات الرباعية، وسايد باي سايد، والشاحنات، والدراجات النارية، والسيارات (المخصصة للصحراء)، وتم تصميم السيارات خصيصاً للتعامل مع 12 مرحلة مختلفة تمتاز بالتضاريس المتنوعة، وتستمر عبر آلاف الكيلومترات، ولا يزال التسجيل مفتوحاً لجميع الفئات من خلال زيارة الرابط التالي: https://www.dakar.com/en/the-competitors/register.