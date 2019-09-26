، "الزعاق": غداً سيتساوى الليل مع النهار وحصة كل منهما 12 ساعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: يستمر لمدة أسبوع ثم نعيش أطول ليالي السنة في نهاية ربيع الآخر

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق أن غداً الجمعة يتساوى الليل مع النهار، وحصة كل منهما 12 ساعة.

وقال، عبر حسابه في "تويتر": أسبوع التساوي، غداً الجمعة سيتساوى الليل مع النهار وحصة كل منهما 12 ساعة.

وتتقارب تواقيت #مكة مع #المدينة تقريباً.

وأضاف: يستمر هذا التساوي لمدة أسبوع، وحينذاك يبدأ الليل يزيد على حساب النهار، ويستمر الليل يأخذ حصته من النهار لمدة 90 يوماً، ثم نعيش أطول ليالي السنة في نهاية ربيع الآخر.