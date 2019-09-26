، انطلاق مهرجان "ليالي هداج" بتيماء.. أصالة التاريخ وحضارة العهد الزاهر ،

محمد بن مسعود - الدمام - فقرات مسرحية ومسابقات ترفيهية وأناشيد وطنية ومحاكاة مباشرة للبيوت القديمة

دشن محافظ تيماء رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة سعد بن نايف السديري، يوم أمس الأربعاء فعاليات مهرجان ليالي هداج، في حرم وموقع بئر هداج التاريخي وتمتد فعالياته خلال الفترة من ١٤٤١/١/٢٦ وحتى ١٤٤١/١/٢٩.

وشهد مقر المهرجان والذي جاء تحت إشراف لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، إقبالاً كبيراً من الأهالي وزوار المحافظة الذين استمتعوا بمشاهدة عدد من الفعاليات المتنوعة والتي تهدف لإبراز الإرث الحضاري والعبق التاريخي للمحافظة، وما شهدته المنطقة من تنمية الحركة السياحية والاقتصادية في المحافظة خلال العهد السعودي الحاضر.

وتضمن المهرجان عددًا من الفقرات المسرحية والمسابقات الترفيهية والأناشيد الوطنية، كما شهد المهرجان خلال يومه الأول أوبريت ملحمة الحضارات والمحاكاة المباشرة للبيوت القديمة وكيفية العيش فيها، وتعرفوا على أساليب الزراعة القديمة والتعليم القديم، بالإضافة إلى عدد من المعارض الزراعية والحرفية والشعبية والمحاضرات الثقافية والفنون الشعبية.

وخلال اليوم الأول من المهرجان تعرف الزوار والحضور على آلية عمل بئر هداج التي تقع وسط تيماء القديمة في منطقة تعرف باسمها، وتحيط بها أشجار النخيل من جهاتها الأربع، والتي تعد من أكبر الآبار في الجزيرة العربية وأشهرها.

ويعد مهرجان "ليالي هداج" مهرجاناً متنوعاً شعبياً يحاكي أهالي المنطقة بشكل كامل احتوى على مسرح للطفل لإظهار مواهب الطفل السعودي المتعددة، كما شهد عرضًا مشوقًا لمسرحية وفاء السموأل بن عاديا مع أمرئ القيس وهي من طرائف القصص ولطائف العبر.

وتاريخيًا، يعد بئر هداج أقدم بئر عرفه التاريخ بعد بئر زمزم، وأحد أبرز معالم منطقة تبوك، ويقع وسط تيماء القديمة، ويعود تاريخ حفره إلى القرن السادس قبل الميلاد ويطلق عليه (بشيخ الجوية) ويبلغ محيط فوهته 65 متراً ويتراوح عمقه من 11 إلى 12 متراً، والبئر مطوي بالحجارة المصقولة، ويستوعب ما يقارب مائة رأس من الإبل للسقي في وقت واحد أثناء فصل الصيف، وتنقل المياه من البئر بواسطة قنوات حجرية يبلغ عددها 31 قناة.

Advertisements