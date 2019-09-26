، الحربي: "بواكير الوسم" تبدأ بالمناطق الجنوبية والغربية .. أمطار وعدم استقرار ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
كشف محلل الطقس عبدالله الحربي أن منتصف الأسبوع القادم سيشهد بداية حالة من عدم الاستقرار الجوي، ناجمة عن تدفق رطوبة طبقية وسطحية ورياح جنوبية صاعدة تغذي المنطقة الجنوبية الغربية والغربية بالرطوبة وبخار الماء.
وقال "الحربي": يتوقع أن تزداد فرص الأمطار على مرتفعات ومنحدرات جازان وعسير وأبها ومكة، وستشمل فرص الأمطار سواحل جازان وعسير والباحة والسواحل الجنوبية لمنطقة مكة تشمل ساحل القنفذة وساحل حلي .
وأضاف: فرص الأمطار تتوسع تدريجياً من الثلاثاء إلى آخر الأسبوع لتشمل أجزاءً من منطقة مكة المكرمة وحراتها ومرتفعاتها وأجزاء من المدينة المنورة.
وأردف: يعود هذا النشاط المبكر إلى بقايا رطوبة النشاط المداري الذي تسبب في تشكل إعصار هيكا المداري شمال بحر العرب وهطلت منه أمطار غزيرة على الجزء الجنوبي للجزيرة العربية المتمثل في ساحل عمان واليمن بالإضافة إلى تخلخل قيم الضغط السطحي جنوب المملكة والذي أدى إلى تحرك الرياح الجنوبية نحوه.
وتابع: هذه الفترة يطلق عليها البعض اسم "بواكير الوسم"، وهي الفترة التي تسبق دخول الوسم بأيام قليلة، وهذا ما يتضح من المستجدات على نماذج الطقس.
26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441 02:48 PM
قال: ناجمة عن تدفق رطوبة طبقية وسطحية ورياح صاعدة تغذي في بخار الماءالحربي: "بواكير الوسم" تبدأ بالمناطق الجنوبية والغربية .. أمطار وعدم استقرار
كشف محلل الطقس عبدالله الحربي أن منتصف الأسبوع القادم سيشهد بداية حالة من عدم الاستقرار الجوي، ناجمة عن تدفق رطوبة طبقية وسطحية ورياح جنوبية صاعدة تغذي المنطقة الجنوبية الغربية والغربية بالرطوبة وبخار الماء.
وقال "الحربي": يتوقع أن تزداد فرص الأمطار على مرتفعات ومنحدرات جازان وعسير وأبها ومكة، وستشمل فرص الأمطار سواحل جازان وعسير والباحة والسواحل الجنوبية لمنطقة مكة تشمل ساحل القنفذة وساحل حلي .
وأضاف: فرص الأمطار تتوسع تدريجياً من الثلاثاء إلى آخر الأسبوع لتشمل أجزاءً من منطقة مكة المكرمة وحراتها ومرتفعاتها وأجزاء من المدينة المنورة.
وأردف: يعود هذا النشاط المبكر إلى بقايا رطوبة النشاط المداري الذي تسبب في تشكل إعصار هيكا المداري شمال بحر العرب وهطلت منه أمطار غزيرة على الجزء الجنوبي للجزيرة العربية المتمثل في ساحل عمان واليمن بالإضافة إلى تخلخل قيم الضغط السطحي جنوب المملكة والذي أدى إلى تحرك الرياح الجنوبية نحوه.
وتابع: هذه الفترة يطلق عليها البعض اسم "بواكير الوسم"، وهي الفترة التي تسبق دخول الوسم بأيام قليلة، وهذا ما يتضح من المستجدات على نماذج الطقس.
، الحربي: "بواكير الوسم" تبدأ بالمناطق الجنوبية والغربية .. أمطار وعدم استقرار ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الحربي: "بواكير الوسم" تبدأ بالمناطق الجنوبية والغربية .. أمطار وعدم استقرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.