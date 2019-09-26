، الحربي: "بواكير الوسم" تبدأ بالمناطق الجنوبية والغربية .. أمطار وعدم استقرار ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: ناجمة عن تدفق رطوبة طبقية وسطحية ورياح صاعدة تغذي في بخار الماء

كشف محلل الطقس عبدالله الحربي أن منتصف الأسبوع القادم سيشهد بداية حالة من عدم الاستقرار الجوي، ناجمة عن تدفق رطوبة طبقية وسطحية ورياح جنوبية صاعدة تغذي المنطقة الجنوبية الغربية والغربية بالرطوبة وبخار الماء.

وقال "الحربي": يتوقع أن تزداد فرص الأمطار على مرتفعات ومنحدرات جازان وعسير وأبها ومكة، وستشمل فرص الأمطار سواحل جازان وعسير والباحة والسواحل الجنوبية لمنطقة مكة تشمل ساحل القنفذة وساحل حلي .

وأضاف: فرص الأمطار تتوسع تدريجياً من الثلاثاء إلى آخر الأسبوع لتشمل أجزاءً من منطقة مكة المكرمة وحراتها ومرتفعاتها وأجزاء من المدينة المنورة.

وأردف: يعود هذا النشاط المبكر إلى بقايا رطوبة النشاط المداري الذي تسبب في تشكل إعصار هيكا المداري شمال بحر العرب وهطلت منه أمطار غزيرة على الجزء الجنوبي للجزيرة العربية المتمثل في ساحل عمان واليمن بالإضافة إلى تخلخل قيم الضغط السطحي جنوب المملكة والذي أدى إلى تحرك الرياح الجنوبية نحوه.

وتابع: هذه الفترة يطلق عليها البعض اسم "بواكير الوسم"، وهي الفترة التي تسبق دخول الوسم بأيام قليلة، وهذا ما يتضح من المستجدات على نماذج الطقس.