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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 87 مركبة من نوع كاديلاك "ATS / CTS" وشفروليه "CAMARO / CORVETTE سنة الصنع 2017.
وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": لاحتمالية توقف نظام (EPS) قد يؤدي إلى صعوبة التوجيه اليدوي للمركبة عند السرعات المنخفضة، مما قد يزيد من خطر وقوع حادث.
ودعت إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
"التجارة" تستدعي 87 مركبة من نوعي "كاديلاك" وشفروليه"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-26
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 87 مركبة من نوع كاديلاك "ATS / CTS" وشفروليه "CAMARO / CORVETTE سنة الصنع 2017.
وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": لاحتمالية توقف نظام (EPS) قد يؤدي إلى صعوبة التوجيه اليدوي للمركبة عند السرعات المنخفضة، مما قد يزيد من خطر وقوع حادث.
ودعت إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
02:03 PM
لاحتمالية توقف نظام EPS قد يؤدي إلى صعوبة التوجيه
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 87 مركبة من نوع كاديلاك "ATS / CTS" وشفروليه "CAMARO / CORVETTE سنة الصنع 2017.
وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": لاحتمالية توقف نظام (EPS) قد يؤدي إلى صعوبة التوجيه اليدوي للمركبة عند السرعات المنخفضة، مما قد يزيد من خطر وقوع حادث.
ودعت إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
، "التجارة" تستدعي 87 مركبة من نوعي "كاديلاك" وشفروليه" ،
المصدر : الخليج 365
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