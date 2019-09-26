اليوم الوطني / مركز الملك فهد لرعاية الأطفال المعوقين بالرياض يحتفي باليوم الوطني



الرياض 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

احتفل مركز الملك فهد لرعاية الأطفال المعوقين بالرياض اليوم , باليوم الوطني الـ89 للمملكة ، بحضور عضو مجلس إدارة الجمعية بندر بن عثمان الصالح وعدد من أولياء أمور أطفال المركز والضيوف ممثلي الجهات ذات العلاقة.

وتضمن الاحتفال العديد من الفقرات الإنشادية والغنائية والترفيهية، حيث جسدَ الأطفال فرحتهم، واعتزازهم بهذا الوطن الخير وبقادته حفظهم الله، من خلال بعض الأغاني الوطنية، واللوحات التعبيرية، والمشاركات التي تعكس قدراتهم الإبداعية واصرارهم على التعبير عن ذواتهم .

واشتملت الفعاليات التي احتضنتها قاعة الأنشطة والفعاليات الكبرى بالمركز أركاناً تمثل مناطق المملكة ، إضافة الى ركن يمثل دولة الفلبين حيث حرص عدد من أبناء الجالية الفلبينية على المشاركة في هذا الحدث بأعمال فنية وتراثية وترفيهية للتعريف بالبلد وأبرز معالمها ومنتجاتها، كما أقيم ركن خاص للأمهات، وأخر ركن الصقور، إضافة الى عرض قسم الخدمة الاجتماعية بالجمعية، ومسرح الطفل الذي تفاعل معه الأطفال وتلقوا في نهاية الحفل هداياهم الخاصة بهذه المناسبة.

وشدد الصالح على أهمية مثل الأنشطة ضمن منظومة برامج الجمعية التربوية والتثقيفية، مشيداً بجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الذي استطاع أن يضع هذه المؤسسة الخيرية الرائدة في مكانة متفردة ليس على صعيد المملكة فقط بل على الصعيدين الإقليمي والعربي بمنهجية علمية تفوقت على مدى أكثر من ثلاثة عقود من الزمن".

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15:34ت م

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