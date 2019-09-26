اليوم الوطني / محافظة تثليث تحتفل باليوم الوطني الـ 89



أبها 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

احتفلت محافظة تثليث مساء أمس باليوم الوطني الـ 89 للمملكة وذلك بحديقة الملك عبدالله وسط المحافظة ، بحضور محافظ تثليث سعد بن سفر بن زميع ومديري الإدارات الحكومية ومشائخ القبائل وجمع من المواطنين.

وتضمن الحفل مسيرة للخيول شارك فيها عدد من أبناء المحافظة، ثم حفل خطابي وعرض مرئي وأوبريت شعري ولوحة فنية ثم فقرة الألعاب النارية.

وخلال الحفل ألقى محافظ تثليث كلمة قال فيها "في مثل هذا اليوم قاد المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ ملحمة توحيد هذا الكيان الذي كان ممزقاً في كيانات قبلية متناحرة ، ولو تأملنا بعمق دلالات هذه الملحمة لوقفنا على عبقرية رائد التوحيد ، وكيف أنه استطاع أن يؤسس نظام حكم على مبادئ القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، فهما الأساس الذي تقوم عليه حياة كل مسلم أيا كان المذهب الفقهي الذي ينتمي إليه أو يتبعه.

وأضاف "تأتي رؤية 2030 لتوضح مسارات التنمية والإصلاح ، وتطرح رؤية واعية واضحة المعالم، وسائرة بخطى ثابتة وفق استراتيجية تنموية شاملة نحو بناء القدرات والإمكانات اللازمة لتحقيق

الأهداف الوطنية الكبرى على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

// انتهى //

15:11ت م

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