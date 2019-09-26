اليوم الوطني / تعليم الشرقية يحتفل باليوم الوطني الـ 89



الدمام 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

نظمت الادارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية اليوم برنامج الاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 تحت شعار "همة حتى القمة" ، بحضور مدير عام تعليم المنطقة الدكتور ناصر الشلعان، والمساعد للشؤون التعليمية الدكتور سامي العتيبي، وعدد من القيادات التعليمية والإدارية ، ومشاركة عدد من طلاب المدارس ، وذلك بمقر مجمع الظهران.

وأكد الدكتور الشلعان أن قطاع التعليم يدرك حجم التحديات والمسؤوليات الكبيرة في إعداد الطلبة الإعداد السليم ليكونوا مواطنين صالحين واعين لمعنى وحب الوطن والانتماء له والولاء لقادته وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير

وتضمنت فعاليات الحفل مسيرة للكشافة ، ومعرض مصاحب ، وجلسة حوارية استعرضت مسيرة الإنجازات الطويلة والمتتالية والنهضة الحديثة التي تشهدها المملكة على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - ، والرؤية الثاقبة لسمو ولي عهده الأمين التي جعلت المملكة محط أنظار العالم ، كما شارك عدد من طلاب مدارس المنطقة بقصائد شعرية وأبريت بعنوان "همة حتى القمة" ، إضافة إلى فقرة العرضة السعودي.

// انتهى //

15:07ت م

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الدمام 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسنظمت الادارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية اليوم برنامج الاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 تحت شعار "همة حتى القمة" ، بحضور مدير عام تعليم المنطقة الدكتور ناصر الشلعان، والمساعد للشؤون التعليمية الدكتور سامي العتيبي، وعدد من القيادات التعليمية والإدارية ، ومشاركة عدد من طلاب المدارس ، وذلك بمقر مجمع الظهران.وأكد الدكتور الشلعان أن قطاع التعليم يدرك حجم التحديات والمسؤوليات الكبيرة في إعداد الطلبة الإعداد السليم ليكونوا مواطنين صالحين واعين لمعنى وحب الوطن والانتماء له والولاء لقادته وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – وتعزيز إحساس الطلبة بماضيهم الشامخ وحاضرهم المشرق في ظل رؤية المملكة الطموحة 2030.وتضمنت فعاليات الحفل مسيرة للكشافة ، ومعرض مصاحب ، وجلسة حوارية استعرضت مسيرة الإنجازات الطويلة والمتتالية والنهضة الحديثة التي تشهدها المملكة على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - ، والرؤية الثاقبة لسمو ولي عهده الأمين التي جعلت المملكة محط أنظار العالم ، كما شارك عدد من طلاب مدارس المنطقة بقصائد شعرية وأبريت بعنوان "همة حتى القمة" ، إضافة إلى فقرة العرضة السعودي.// انتهى //15:07ت م0170

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