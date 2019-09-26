اليوم الوطني / سفارة المملكة في جيبوتي تحتفل باليوم الوطني التاسع والثمانين



الرياض 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية جيبوتي عبد العزيز بن عبد الله المطر، مساء أمس , حفل استقبال رسمي بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية

وشارك في هذه المناسبة العديد من أعضاء الحكومة في جيبوتي، من بينهم وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف مؤمن حسن بري، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الجيبوتية الفريق الركن زكريا شيخ إبراهيم، إلى جانب أمين عام وزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولي محمد علي حسن ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدون لدى جيبوتي وعميد السلك الدبلوماسي، وسفير دولة فلسطين في جيبوتي كامل قزاز، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات والهيئات الأممية، وعدد من الإعلاميين ورجال الأعمال.

وشهدت الأمسية عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، بالإضافة إلى الأغاني والفلكلورات الشعبية التي تشتهر بها المملكة العربية السعودية.

// انتهى //

15:01ت م

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الرياض 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية جيبوتي عبد العزيز بن عبد الله المطر، مساء أمس , حفل استقبال رسمي بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية الشقيقة.وشارك في هذه المناسبة العديد من أعضاء الحكومة في جيبوتي، من بينهم وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف مؤمن حسن بري، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الجيبوتية الفريق الركن زكريا شيخ إبراهيم، إلى جانب أمين عام وزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولي محمد علي حسن ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدون لدى جيبوتي وعميد السلك الدبلوماسي، وسفير دولة فلسطين في جيبوتي كامل قزاز، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات والهيئات الأممية، وعدد من الإعلاميين ورجال الأعمال.وشهدت الأمسية عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، بالإضافة إلى الأغاني والفلكلورات الشعبية التي تشتهر بها المملكة العربية السعودية.// انتهى //15:01ت م0167

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