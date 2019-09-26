السعودية اليوم / عمل الأحساء ينظم دورة عن "الاحتيال الإلكتروني"



الأحساء 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

نظم مكتب العمل بمحافظة الأحساء اليوم دورة تدريبية بعنوان "الاحتيال الالكتروني" ، بحضور أكثر من ٥٠ متدربا من منسوبي الوزارة في قطاعات العمل والتنمية ، وذلك في مركز التدريب التابع لمركز التنمية الاجتماعية بالأحساء .

وتناولت الدورة التي قدمها مدير إدارة التسوية الودية بعمل الأحساء مجدي المسبح ، تعريف الاحتيال الالكتروني ، وأنواع التصيد الالكتروني ، ومخاطره ، وأنواع التزوير والاحتيال ، واختراق البريد الالكتروني .

وأكد مدير مكتب العمل بمحافظة الأحساء عبدالعزيز المغنم , سعي المكتب إلى تطوير مهارات الموظفين وإكسابهم معلومات جديدة تواكب التقنية المتطورة التي نعيشها في هذا الفضاء الالكتروني .

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14:56ت م

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