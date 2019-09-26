السعودية | الطاقة الذرية تستعد لنشر تقرير يتحدث عن انتهاكات إيران في الاتفاق النووي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:19 مساءً, 26 سبتمبر 2019 م المناطق - الرياض قال مصدر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس ان الوكالة بصدد اعداد تقرير جديد يتعلق بتجاوز إيران لالتزاماتها الواردة في خطة العمل المشتركة التي وقعتها مع الوكالة بداية عام 2016.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان هذا التقرير الذي سيصدر خلال يومين سيتناول نصب إيران اجهزة طرد مركزي جديدة من شأنها أن تزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب الذي يدخل في صنع أسلحة نووية.

يذكر ان إيران قامت بخفض تعهداتها بموجب الاتفاق النووي ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق العام الماضي وفرض عقوبات عليها.

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