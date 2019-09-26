برج خليفة بدبي يحتفل بأول رائد فضاء إماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد العالم انطلاق رحلة هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي، ضمن بعثة بحثية تتجه إلى محطة الفضاء الدولية. برج خليفة بدبي، أعلى برج في العالم، احتفى بهذا الحدث العالمي بطريقة مميزة، إذ تزين باسم هزاع المنصوري باللغتين العربية والإنجليزية مع صورة مضيئة له كأول رائد فضاء إماراتي. وأضاء البرج واجهته كاملة بتصميم صاروخ سويوز الذي يحمل المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية. وعرض على واجهة برج خليفة موعد الحدث التاريخي وشعار مركز محمد بن راشد للفضاء.

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