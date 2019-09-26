سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري بداية تعاملات الخميس لدى البنوك وشركات صرافة، بنحو قرشين مقارنة بسعر أمس الأربعاء مسجلا 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع، وفق متعاملين.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعا لبحث أسعار الفائدة، وقالت بلومبرج إنه من المرجح أن يقرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير أو خفضها بنسبة ضئيلة مع تراجع البورصة المصرية، إلى جانب تزايد المخاطر السياسية بالشرق الأوسط.

وقال محمد فريد، رئيس بورصة مصر، اليوم الخميس، إن صافي مشتريات الأجانب في الأسهم نحو 16 مليار جنيه منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وحتى 24 سبتمبر/أيلول 2019.

وكان هناك إجماع بين الخبراء الاقتصاديين الـ11 الذين شملهم استطلاع أجرته رويترز على إجراء خفض لأسعار الفائدة.

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ونقلت بلومبرج عن الخبيرة الاقتصادية ريهام الدسوقي قولها إنها تتوقع أن يتراوح الخفض بين 50 و100 نقطة أساس، وإنها مع ذلك لا تستبعد أن يكون القرار "أكثر تحفظا" بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي، على أن يتم تسريع دورة التيسير النقدي العام المقبل.

وشهد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري ارتفاعا طفيفا بنحو قرش ليبلغ 16.25 جنيه للشراء و16.35 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك مصر إيران ومصر والأهلي اليوناني.

وصعد سعر العملة الخضراء في بنك قناة السويس بنحو قرشين ليبلغ 16.27 جنيه للشراء و16.37 جنيه للبيع، ليسجل أعلى سعر للدولار، وهو السعر ذاته في بنوك أبوظبي الإسلامي والبركة وبلوم والمصري الخليجي والمصرف المتحد وعودة.

وارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أكبر بنوك القطاع الخاص، ليسجل 16.26 جنيه للشراء مقابل 16.36 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنك الإسكندرية.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفق أسعار البنك الأهلي المصري؛ فقد تراجع سعر اليورو وبلغ للشراء 17.78 جنيه مقابل 17.92 جنيه للبيع، كما تراجع سعر الإسترليني للشراء ليبلغ 20.06 جنيه مقابل 20.24 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، ارتفع سعر الريال السعودي مسجلا 4.32 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع، كما صعد الدرهم الإماراتي ليبلغ 4.42 جنيه للشراء و4.45 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدينار الكويتي 53.45 جنيه للشراء و53.83 جنيه للبيع.