فيديوجراف.. شائعات الإقالة تهدد مدربي الأندية الكبرى بعد شهر واحد من بداية الموسم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بات العديد من مدربي الأندية الأوروبية الكبرى مهددين بالرحيل عن فرقهم بعد شهر واحد من انطلاق معظم الدوريات الأوروبية الشهر الماضي.

الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، يعتبر أبرز المهددين بفقدان منصبه بسبب النتائج السلبية التي يعاني منها الفريق الكتالوني في الموسم الحالي.

برشلونة تعرض للهزيمة في مباراتين من أصل 6 خاضها في الدوري الإسباني، وتعادل في مباراة بينما نجح في الفوز بـ3 مباريات.

وكان فالفيردي قريباً من الرحيل في نهاية الموسم الماضي، إلا أن إدارة النادي الكتالوني تمسكت ببقائه، على عكس رغبة جماهير الفريق.

في المقابل تناولت الصحافة الإسبانية أنباء عن رحيل الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، بسبب النتائج السلبية التي يعاني منها الفريق الملكي.

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وخسر ريال مدريد بنتيجة 0-3 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في افتتاح مبارياته بدوري أبطال أوروبا، وهو ما تسبب في غضب جماهير الفريق.

في إنجلترا، يعتبر النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أقرب المدربين المهددين بالرحيل، في ظل النتائج السلبية التي يعاني منها "الشياطين الحمر".

اليونايتد فاز في مباراتين فقط من 6 مباريات في "البريمييرليج"، وتعادل في مثلهما، بينما تعرض للهزيمة في مباراتين أيضاً.

ويعتبر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، أقرب المرشحين لشغل منصب المدير الفني لكل من ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

ما يزيد من إمكانية حدوث ذلك النتائج السلبية التي يعاني منها المدرب الأرجنتيني مع "السبيرز"، وآخرها الهزيمة أمام فريق كولشيستر في دور الـ32 من كأس رابطة المحترفين.