رحلة هزاع المنصوري نحو الفضاء تحقق حلم الشيخ زايد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هل تعرف بداية قصة دولة الإمارات مع الفضاء؟ وكيف تم استحداث برنامج محمد بن راشد للفضاء؟ وما الخطوات التي مرّ بها هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي من أجل تحقيق حلم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بمعانقة الفضاء ورفع علم دولة الإمارات في عنان السماء؟

خاضت دولة الإمارات عبر السنوات الماضية عدة تحديات تغلبت عليها بالإنجازات التي تم التخطيط لها مسبقاً، إلى أن ظهر الحلم الإماراتي اليوم برفع علم الإمارات بالفضاء.

ويحمل هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي عربي يصل لمحطة الفضاء الدولية حلماً إماراتياً عربياً كبيراً بغرس أول خطوة فضائية بحلول اليوم 25 سبتمبر 2019 في الساعة الخامسة بتوقيت الإمارات.

وتعد تلك الخطوة الأولى حتى انطلاق مسبار الأمل المقرر انطلاقه عام 2020 في طريقه نحو الكوكب الأحمر "المريخ"، وفق استراتيجية الإمارات للفضاء.