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رئيس الوزراء العراقي: لقاءاتي في المملكة كانت عميقة وصريحة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، أن لقاءاته في المملكة كانت عميقة وصريحة.
وزار عبدالمهدي أمس المملكة، والتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأكد رئيس الوزراء العراق للملك سلمان “تضامن جمهورية العراق مع السعودية وحرصها على أمن المملكة واستقرارها”.
وثمن خادم الحرمين الشريفين “ما أبداه رئيس الوزراء العراقي مجدداً من إدانة واستنكار المملكة للتفجير الآثم في محافظة كربلاء.
وأكد الجانبان خلال اللقاء على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومواصلة التشاور والتنسيق في كل ما يخدم أمنهما ومصالحهما المشتركة.
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