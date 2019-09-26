شكرا لقرائتكم طقس الباحة غير مستقر حتى التاسعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-26 طقس الباحة غير مستقر حتى التاسعة متابعات الخليج 365 - واس نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم ، من سحب رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة , تشمل مدينة الباحة , ومحافظات العقيق, والمخواة , والمندق, وبلجرشي, وقلوة والأجزاء المجاورة لها ، حيث تستمر الحالة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم .

من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول .







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