هل يتوقف حساب المواطن نهاية العام الجاري؟.. البرنامج يحسم الجدل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

حسم حساب المواطن الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن استمراره في دعم المواطنين من البرنامج أو توقفه نهاية العام الجاري

جاء ذلك بعدما ورد استفسار من أحد المواطنين إلى خدمة العملاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ورد حساب المواطن بأنه ما يزال قائمًا، ونفى كل ما يتردد بشأن توقفه.

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ما هو برنامج حساب المواطن؟

حساب المواطن برنامج حكومي يعمل علي تخفيف الأعباء على المواطنين وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة، وأصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية هذا البرنامج لضمان حياة أفضل لمواطنيها، ولتخفيف الأعباء عنهم.

كيفية التسجيل في برنامج حساب المواطن

يمكن للمواطنين التسجيل في البرنامج بعدة خطوات تتمثل في الدخول لموقع حساب المواطن الرسمي، وإدخال البيانات المطلوب تسجيلها منها الهوية والاسم بالكامل ورقم الهاتف والضغط على سجل الدخول وكلمة المرور، فضلًا عن بعض البيانات الأخرى منها الحالة المادية للفرد، وصور المستندات التي تثبت صحة البيانات المسجلة بالفعل.

شروط تسجيل الفرد المستقل في حساب المواطن

يستطيع المواطن التسجيل كفرد مستقل في حساب المواطن إذا كان العمر يتراوح من 18 إلى 24 سنة، بإرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسم المواطن، وفي حال عدم توفرها يتم إضافته كتابع لرب الأسرة.

كيفية الاستفسار عن قيمة مبلغ الدعم بحساب المواطن

يستطيع المواطن التعرف على القيمة الخاصة بالدعم ببرنامج حساب المواطن من خلال الدخول على حاسبة الدعم التقديرية التي تجري حساب قيمة الدعم المستحقة لكل مواطن.