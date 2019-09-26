“التقاعد” تكشف سبب تأخر إيداع المعاشات بمصرف الراجحي

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أكدت المؤسسة العامة للتقاعد التزامها الكامل بإيداع المعاشات لجميع عملائها من المتقاعدين والمستفيدين، في يوم 25 من كل شهر ميلادي.

وأشارت المؤسسة، في بيان، إلى أنه تم إرسال جميع أوامر الدفع الخاصة بشهر سبتمبر في الموعد المحدد؛ بحسب الإجراء المتبع شهريا. مؤكدة أن جميع عملاء المؤسسة قد تم إيداع معاشاتهم التقاعدية في بداية اليوم عدا عملاء مصرف الراجحي وذلك لأسباب تقنية تعود لمصرف الراجحي.

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وتابعت المؤسسة: “منذ ساعات مبكرة من صباح اليوم؛ تابعنا الموضوع حتى تلقينا تأكيدا من إدارة المصرف بأنه تم إيداع جميع المعاشات”.

يذكر أن عملاء بنك الجزيرة أبدوا امتعاضهم الشديد، اليوم الخميس، بسبب تأخر البنك في صرف رواتبهم اليوم 26 سبتمبر.

وفوجئ عملاء بنك الجزيرة بعدم إيداع رواتبهم اليوم، إذ كان من المقرر أن يأتي الإيداع تقديما للموعد المعتاد الذي يوافق غدًا الجمعة، وهو يوم إجازة رسمية، ما يعني تقديمها اليوم الخميس؛ إلا أن البنك خالف البنوك الأخرى التي أودعت رواتب منسوبيها اليوم.

من جانبه، قال البنك، في تغريدة له ظهر اليوم: “‏نتقدم بالاعتذار لعملائنا الأعزاء لتأخر إيداع بعض الرواتب بسبب مشكلة تقنية، علما بأنه قد تم البدء بإيداع الرواتب في حسابات العملاء تباعا”.