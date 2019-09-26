مباردة محمد بن سلمان للزواج| شروط أهلية الحصول على دفعات سند العطاء…

بدأ برنامج سند محمد بن سلمان في الاستعداد لصرف الدفعة السادسة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الإنتهاء والإفراغ من صرف الدفعة الخامسة قبل أسبوعين، وسط اهتمام كبير من قبل السعوديين في الاشتراك والاستفادة من دفعات البرنامج، خاصةً الشباب بعد التوسع في أعداد المستفيدين من مبادرة قرض الزواج التابعة لبرنامج سند محمد بن سلمان، ودعمها بأكثر من 25 مليون ريال سعودي مؤخرًا، ننشر لكم شروط الأهلية للحصول على الدفعات خلال السطور التالية.

قرض الزواج سند محمد بن سلمان

ياتي إطلاق مبادرة سند محمد بن سلمان امتدادًا لبر امج الدعم التي تطلقها الحكومة السعودية على غرار حساب المواطن والمساعدة المقطوعة، وذلك من أجل تسهيل وتيسير الزواج للشباب وفع المعاناة ومساعدة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، حيث تم مؤخرًا طرح منحة جديدة للشباب 25 مليون ريال لراغبي الزواج، ومن المتوقع أيضًا صرف الدفعة السادسة من عطاء سند خلال الأسبوعين المقبلين.

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شروط الحصول على دفعات سند

ومن اجل الحصول على دفعات سند محمد بن سلمان، لابد من استيفاء عدد من الشروط، تتمثل في:

1 ألا يزيد لدخل الشهري للزوج عن 4000 ريال، وألا يزيد المهر عن 50000 ريال. 2 أن يتراوح عمر الزوج بين 21 إلى 40 عاماً، ويتراوح عمر الزوجة بين 18 إلى 40 عاماً. 3 يتم اخذ أولوية الحصول على عطاء سند الزواج لأبناء شهداء الواجب، ذوي القدرات الخاصة، والأيتام. 4 أن يكون ذلك هو الزواج الأول بالنسبة للرجل، بجانب عدم مرور أكثر من عام على عقد الزواج. 5 يجب إتمام دورة الوعي المالي وحصول المتقدم على درجة لا تقل عن 60%. 6 يجب أن يكون كل من الزوج والزوجة من حاملي الجنسية السعودية.

طريقة الدخول لرابط سند محمد بن سلمان

والىن بإمكانكم الدخول والتسجيل عبر مبادرة سند محمد بن سلمان، من خلال الدخول للرابط: https://snad.org.sa/marriage، ثم تسجيل رقم الهوية والاسم الأول والاسم الأخير – ثم تسجيل البريد الإلكتروني، وكلمة المرور – تسجيل رقم الجوال الخاص بك، وأخيرًا الضغط على أيقونة إنشاء الحساب.