محمد بن مسعود - الدمام - تعرضت في وقت سابق لهزة قوتها 4.6 على مقياس ريختر أكد شهود لوكالة "رويترز" تعرض مدينة إسطنبول التركية لهزة أرضية قوية، اليوم الخميس، بعد أن كانت المدينة تعرضت لهزة قوتها 4.6 على مقياس ريختر يوم الثلاثاء المنصرم.

وأفادت تقارير بانقطاع الاتصالات في المدينة.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية: قوة زلزال إسطنبول بلغت 5.8 درجة بمقياس ريختر. هزة أرضية قوية تضرب إسطنبول وتقطع الاتصالات عنها صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-26 أكد شهود لوكالة "رويترز" تعرض مدينة إسطنبول التركية لهزة أرضية قوية، اليوم الخميس، بعد أن كانت المدينة تعرضت لهزة قوتها 4.6 على مقياس ريختر يوم الثلاثاء المنصرم.

وأفادت تقارير بانقطاع الاتصالات في المدينة.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية: قوة زلزال إسطنبول بلغت 5.8 درجة بمقياس ريختر. 26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441 Advertisements 02:26 PM تعرضت في وقت سابق لهزة قوتها 4.6 على مقياس ريختر تعرضت في وقت سابق لهزة قوتها 4.6 على مقياس ريختر أكد شهود لوكالة "رويترز" تعرض مدينة إسطنبول التركية لهزة أرضية قوية، اليوم الخميس، بعد أن كانت المدينة تعرضت لهزة قوتها 4.6 على مقياس ريختر يوم الثلاثاء المنصرم.

وأفادت تقارير بانقطاع الاتصالات في المدينة.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية: قوة زلزال إسطنبول بلغت 5.8 درجة بمقياس ريختر. ، هزة أرضية قوية تضرب إسطنبول وتقطع الاتصالات عنها ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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