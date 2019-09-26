محمد بن مسعود - الدمام - انتُخِب لمنصب رئاسة الجمهورية الفرنسية في عام 1995 ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك توفي ،اليوم ، عن عمر يناهز الـ 86 عامًا بعد معاناة مع المرض.

وكان جاك شيراك قد تولى رئاسة فرنسا في عام 1995 وحتى 2007م. وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق "جاك شيراك" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-26 ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك توفي ،اليوم ، عن عمر يناهز الـ 86 عامًا بعد معاناة مع المرض.

وكان جاك شيراك قد تولى رئاسة فرنسا في عام 1995 وحتى 2007م. 26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441 01:38 PM Advertisements اخر تعديل 26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441 02:46 PM انتُخِب لمنصب رئاسة الجمهورية الفرنسية في عام 1995 انتُخِب لمنصب رئاسة الجمهورية الفرنسية في عام 1995 ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك توفي ،اليوم ، عن عمر يناهز الـ 86 عامًا بعد معاناة مع المرض.

وكان جاك شيراك قد تولى رئاسة فرنسا في عام 1995 وحتى 2007م. ، وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق "جاك شيراك" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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