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أعلنت شركة إكسترا للإلكترونيات عن استمرار سلسلة عروضها بمناسبة اليوم الوطني الـ89 على الجوالات والأجهزة المنزلية التي تصل إلى 20% حتى السبت 28 سبتمبر.
وكانت إكسترا قد احتفلت، وسط أجواء وطنيّة مميزة يعمُها الفرح، بالمناسبة في معرضها في الخبر، بحضور الفنان محمد الجبالي الذي أحيا الحفل بأغنية وطنية بعنوان "جنة على صورة وطن" التي أطلقتها الشركة للمناسبة.
ودأبت إكسترا على إطلاق العديد من العروض في مناسبات مختلفة، وهو ما عزز دورها الاجتماعي في مشاركة المجتمع السعودي أفراحه في كُل أنحاء المملكة.
يُذكر أنّ إكسترا للإلكترونيات تُعد مِن أهم وأكبر الشركات الإلكترونيّة في المملكة العربية السعودية.
https://www.extra.com/ar-sahttps://www.youtube.com/watch?v=C1n0C5bi9ZQ
26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441 02:24 PM
وسط أجواء وطنية مميزة يعمّها الفرح.. وأطلقت العديد من العروض
أعلنت شركة إكسترا للإلكترونيات عن استمرار سلسلة عروضها بمناسبة اليوم الوطني الـ89 على الجوالات والأجهزة المنزلية التي تصل إلى 20% حتى السبت 28 سبتمبر.
وكانت إكسترا قد احتفلت، وسط أجواء وطنيّة مميزة يعمُها الفرح، بالمناسبة في معرضها في الخبر، بحضور الفنان محمد الجبالي الذي أحيا الحفل بأغنية وطنية بعنوان "جنة على صورة وطن" التي أطلقتها الشركة للمناسبة.
ودأبت إكسترا على إطلاق العديد من العروض في مناسبات مختلفة، وهو ما عزز دورها الاجتماعي في مشاركة المجتمع السعودي أفراحه في كُل أنحاء المملكة.
يُذكر أنّ إكسترا للإلكترونيات تُعد مِن أهم وأكبر الشركات الإلكترونيّة في المملكة العربية السعودية.
https://www.extra.com/ar-sa
، "إكسترا" تحتفل بيوم الوطن عبر "جنة على صورة وطن" وتواصل عروضها ،
المصدر : الخليج 365
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