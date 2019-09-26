، محافظ رجال ألمع يرعى احتفاء التعليم باليوم الوطني الـ89 ،

محمد بن مسعود - الدمام - رعى محافظ رجال ألمع عبدالله بن صالح العجيري، صباح اليوم الخميس، حفل إدارة التعليم باليوم الوطني الـ89 على مسرح الإدارة، بحضور مدير التعليم إبراهيم بن يحيى كدوان، ومساعديه للشؤون التعليمية والمدرسية، وعدد من مديري الإدارات الحكومية والقطاعات الأمنية ومنسوبي ومنسوبات التعليم.

وبدأ الحفل المُعَدّ بهذه المناسبة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير التعليم كلمةً بيّن فيها أن ذكرى اليوم الوطني للمملكة تَحُل وهي تنعم بالأمن والأمان وتلاحم الشعب وقيادته؛ رافعًا أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ89 لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

وقال: يجب أن نستذكر ما تنعم به بلادنا من تقدم ورقيّ في كل المجالات؛ في ظل هذه الوحدة المباركة والكيان العظيم الذي وحّده الملك عبدالعزيز وواصل من بعده أبناؤه البررة في التنمية والازدهار، وها نحن في هذه الذكرى المجيدة نقف وقفة إجلال لمن كان لهم الفضل -بعد الله- في بناء الكيان ولَمّ الشتات، ووقفة أخرى لنؤكد للوطن وقادته أن هِمتنا مع وحدتنا ستأخذنا إلى قمم المجد ومنصات التفوق والتميز.

وشاهد الحضور عرضًا موجزًا عن الفائز بجائزة مدير التعليم للشخصية الوطنية لهذا العام الدكتور علي الألمعي.

وخلال التكريم، أعلن مدير التعليم، تسمية مدرسة الظاهر بيبرس باسم "علي عبدالله الألمعي"؛ عرفانًا له بكل ما قدم للتعليم في المحافظة وخارجها، كما استمتع الحضور بأوبريت وطني بعنوان "همة حتى القمة" صاغَه شِعرًا ونثرًا الشاعران إبراهيم مدخلي وحسن الصوقعي بمشاركة مجموعة من طلاب متوسطة طارق بن زياد ومجمع حسان بن ثابت وثانوية علي بن أبي طالب، ومن المشاركات المميزة قصيدة وطنية ألقاها أحد الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكان المحافظ قد دشّن المعرض المصاحب للاحتفاء باليوم الوطني الذي اشتمل على صور ورسومات ولوحات فنية تصف مراحل التنمية والازدهار في هذا الوطن المعطاء، من إعداد نخبة من الطلاب والطالبات بالميدان التعليمي.

وأشاد بما رآه من تميز وتفانٍ للاحتفاء بيوم الوطن؛ رافعًا أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وفي الجانب النسائي؛ شهدت المساعدة للشؤون التعليمية، حفلًا خطابيًّا وفقرات متنوعة شملت كلمة المساعدة ورئيسة النشاط الطلابي، و"أوبريت" وطنيًّا من إعداد نادي الحي بالشعبين، ورسالة إلى جندي، كما كرّمت الشخصية الوطنية لهذا العام عبير إبراهيم عسيري.

وكانت المساعدة قد افتتحت المعرض المصاحب، ثم توالت فقرات المدارس احتفاءً باليوم الوطني ومنجزات هذا الوطن المعطاء.

وفي الختام، كرّم المحافظ الشخصية الوطنية لهذا العام، والشعراء، والجهات الراعية للحفل، وبلديتي رجال ألمع والساحل، والمشاركين والداعمين لمبادرة "عسير كذا أجمل".

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