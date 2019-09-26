قال محلل الطقس والباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، إن الطقس في شبه الجزيرة العربية سيتحول خلال 15 عامًا، وستصبح المملكة مكانًا لتساقط الثلوج والأمطار؛ بينما ستجف أوروبا، وأن التطرف المناخي أحد الدلائل على تغير المناخ؛ لذلك فالعالم أجمع يحاول التقليل من آثاره.
وبحسب “سبق”، أوضح “الجهني”، أن آخر الدراسات المناخية تشير إلى تغير مناخي قادم.
وأوضحت عدة دراسات علمية منها دراسة لمجلة “ناتشر” العلمية، أن انتشار ظاهرة التغير المناخي يرجع إلى تلوث الغلاف الجوي بالكربون، وارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض بشكل عام، وذوبان الجليد في القطبي الشمالي، وأن شكل الكرة الأرضية قد يتغير جذريًّا أو جزئيًّا بعد سنوات عما هو الحال عليه الآن.
كما ذكرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية؛ أن خبراء البيئة أكدوا أن العالم سيواجه آثارًا مدمرة تتراوح ما بين موجات الحر القاتلة، والهجرة الجماعية الناجمة عن ارتفاع منسوب البحار وتلوث كوكب الأرض.
كانت هذه تفاصيل خبر محلل طقس يفجر مفاجأة: السعودية بعد 15 عامًا ستصبح مكانًا لتساقط الثلوج والأمطار وستجف أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.