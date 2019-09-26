كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الخميس، عن ملابسات الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن مقطعي فيديو عن رقص وغناء في أحد المستشفيات.
وقال المتحدث الرسمي للصحة، عبر حسابه بموقع تويتر، إنه إشارة إلى الفيديو المتداول عن «الرقص في أحد المستشفيات» نوضِّح للجميع أن «وزارة الصحة لا تقبل ذلك إطلاقًا».
وتابع متحدث الصحة: «التصرف فردي من موظفتين، وتمَّ التحقيق معهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما».
وحول فيديو الغناء، قال الدكتور العبد العالي، إنّه إشارة إلى الفيديو المتداول عن «الغناء في أحد مراكز غسيل الكلى» والذي يتبع إحدى الشركات المشغلة، فقد تمَّ التحقيق مع الشركة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» تعلّق على «فيديو الرقص» بأحد المستشفيات: تصرف فردي من موظفتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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