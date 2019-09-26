جريمة بشعة بجازان.. مواطن يقتل زوجته الممرضة بآلة حادة قبل مصرعه في حادث تصادم

شهدت محافظة أبوعريش، بجازان، اليوم الخميس، جريمة قتل بشعة، عندما أقدم زوج على قتل زوجته التى تعمل ممرضة في المحافظة، وقالت مصادر لـ«عاجل»: إن الزوج وجه للضحية عدة طعنات نافذة بـ«آلة حادة» ما تسبب في وفاتها.

وأوضحت أن الجاني، شاب سعودي في القعد الرابع، بعد أن وجه الطعنات القاتلة لزوجته، أبلغ شقيقها بجريمته، وأنَّ أبناءه في ذمته، ثم ما لبث أن استقلَّ سيارته، وغادر منزله مسرعًا، لكنه في الطريق اصطدم بإحدى البنايات المهجورة، ليلقى مصرعه على الفور.

وأوضحت مصادر «عاجل»، أنَّ الزوجة الضحية في العقد الرابع من عمرها، وهي أم لطفلين، فيما باشرت شرطة محافظة أبو عريش الحادثة، وتم إيداع الجثتين في مستشفى أبوعريش العام.

وكشفت المصادر «عاجل»، عن أنَّ الجاني سبق أن أقدم على قتل زميله في العمل بسبب الشك، وتمَّ سجنه، وبعد خروجه تزوَّج من ضحيته الجديدة، وأنه يعاني من القلق والوسواس؛ حيث كان دائم التهديد بقتلها إلى أن نفذ جريمته.