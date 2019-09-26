وظائف إدارية لـ«النساء» بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، فرع الرياض، توفر وظائف إدارية للنساء بمسمى مساعد إداري، لحملة الدبلوم أو البكالوريوس.

وأوضحت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، أن الوظائف المطلوبة كالتالي:

أولًا: مساعد إداري ثالث، ويشترط في المتقدمة أن تكون سعودية الجنسية، وحاصلة على درجة الدبلوم أو البكالوريوس في أحد التخصصات التالية «إدارة الأعمال، الإدارة العامة، إدارة المكاتب، السكرتارية» أو ما يعادلها، ووجود خبرة لا تقل عن سنة في مجال المساندة الإدارية، وإجادة اللغة الإنجليزية «الحصول على 6 في IELTS أو 500 في TOEFL-PBT أو61 في TOEFL-IBT»، وآخر موعد للتقديم يوم الثلاثاء الموافق 9 صفر 1441هـ.

ثانيًا: مساعد إداري ثانٍ، ويشترط أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وحاصلة على درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات «إدارة الأعمال، الإدارة العامة، إدارة المكاتب، السكرتارية» أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال المساندة الإدارية، وإجادة اللغة الإنجليزية «الحصول على 6 في IELTS أو 500 في TOEFL-PBT أو 61 في TOEFL-IBT»، وآخر موعد للتقديم يوم الاثنين الموافق 8 صفر 1441هـ.

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وأشارت الجامعة أن مهام الوظيفة تتضمن: استقبال الزوار والاتصالات والتعامل مع استفساراتهم وتوجيههم إلى الأشخاص المناسبين وفقًا لاحتياجاتهم، وقراءة وتحليل المذكرات والعروض والتقارير الواردة لتحديد أهميتها وتخطيط توزيعها، وفتح وفرز وتوزيع المراسلات الواردة بما في ذلك الفاكسات والبريد الإلكتروني، وتنظيم الوثائق والسجلات في الملفات لتسهيل استرجاعها في أي وقت، وأداء مهام الكتب العامة مثل طلب اللوازم المكتبية والحفاظ على إدارة السجلات.

وأضافت الجامعة أن التقديم على الوظائف الشاعرة كالتالي: وظائف مساعد إداري ثالث عبر الرابط التالي اضغط هنا.

أما التقديم على وظائف مساعد إداري ثانٍ، عبر الرابط التالي اضغط هنا.