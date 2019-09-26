انهيار سقف حجرة على 3 أشخاص بجدة.. والدفاع المدني يتدخل

تمكنت فرق الدفاع المدني في مدينة جدة، اليوم الخميس، من إنقاذ ثلاثة أشخاص انهار عليهم سقف غرفة بمبنى مكون من طابقين بحي العمارية.

وذكر الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر، أنَّ مدني جدة باشر بلاغًا عن انهيار سقف غرفة على 3 أشخاص في بناية سكنية تجارية، مشيرًا إلى أنه تمَّ إنقاذ الأشخاص الثلاثة، دون أي إصابات.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، إن فِرَق الإنقاذ وفِرَق التدخل في حوادث الانهيارات، باشرت في الساعة الثانية من فجر الخميس، بلاغًا عن انهيار سقف داخل بناية بحي العمارية بجدة.

وأوضح العقيد سرحان أنه اتضح أنَّ المبنى يتكون من دورين، سكني وتجاري، الدور الأول مشيد بالخرسانة المسلحة، بينما كان الدور الثاني المكون من 22 غرفة مأهولة بالسكان، شعبي الإنشاء، واتضح للفِرَق انهيار سقف إحدى الغرف على قاطنيها، واحتجز تحت الأنقاض ثلاثة رجال من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين 55 – 75 عامًا.

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وأضاف أنَّ الفِرَق تمكّنت من رفع الأنقاض وإخراج ثلاثة أشخاص، أصيب أحدهم برضوض بسيطة وعُرضوا في الحال على الفِرَق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر، وتم الكشف عليهم، وجميعهم بحالة صحية جيدة، وتلقوا العلاج بالموقع، ولم تستدعِ حالتهم النقل للمستشفى.

وأشار العقيد سرحان، إلى أنه مع انتهاء أعمال الإنقاذ وتمشيط الموقع من قِبَل الدفاع المدني بجدة، باشر التحقيق أعماله كما تمَّ طلب لجنة المباني الآيلة للسقوط؛ بهدف إخلاء جميع قاطني البناية حتى انتهاء الجهات المختصة من أعمالها؛ حفاظًا على سلامة الجميع.

وكان الدفاع المدني بالدمام في المنطقة الشرقية، تمكن منذ أيام، من إخماد حريق اندلع في مطبخ شقة بالطابق الثالث لمبنى سكني بحي الأمير محمد بن سعود.

وأوضح الدفاع المدني أنَّ الحريق نشب بسبب التماس كهربائي، ونتج عنه احتجاز امرأة وطفل، وتم إخلاؤهما من المبنى دون إصاباتهما بضرر.