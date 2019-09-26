القيادة تهنّئ الرئيس «قربان محمدوف» بذكرى استقلال تركمانستان

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، برقية تهنئة إلى الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس تركمانستان؛ بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب تركمانستان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف، عبَّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيًا لحكومة وشعب تركمانستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.