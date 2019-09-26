العساف يلتقي وزير خارجية الصين في نيويورك

التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وكان وزير الخارجية التقى أيضا، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة.
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