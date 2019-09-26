السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم دورة الإمام عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ العلمية



الرياض 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، دورة الإمام عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ ــ رحمه الله ــ العلمية الأولى، في جامع خليل بن سبعان وسارة سنبل بحي طويق في مدينة الرياض، حيث تشتمل الدورة على محاضرة وثلاث دروس علمية يلقيها عدد من الدعاة وأعضاء هيئة التدريس، وتستمر لمدة خمسة أيام.

وأعلن مركز الدعوة والإرشاد بفرع الوزارة بمنطقة الرياض، أن المحاضرة الافتتاحية للدورة ستحمل عنوان: "سيرة الإمام عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ ــ رحمه الله ــ وجهوده العلمية والدعوية"، حيث يلقيها عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور رياض بن عبدالمحسن بن سعيد، يوم غدٍ الجمعة بعد صلاة المغرب.

وأوضح أن الدروس العلمية للدورة ستقام من بعد صلاة العصر إلى بعد صلاة العشاء، حيث يشرح عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى الدكتور محمد بن عمر بازمول "المنظومة البيقونية في المصطلح"، يوم السبت القادم.

وفي يومي الأحد والاثنين القادمين، يشرح المدرس في المسجد النبوي الدكتور صالح بن سعد السحيمي "الرائية في السنة للزنجاني", أما يومي الثلاثاء والأربعاء الثاني والثالث من شهر صفر القادم، يشرح عضو التوعية الإسلامية في الحج الشيخ محمد بن محمد عكور "الأربعين النووية للإمام النووي".

وأفاد المركز أنه في نهاية الدورة ستوزع شهادات للحضور، كما سيتم تخصيص مكان للنساء للحضور والاستفادة من الدروس العلمية، مشيراً إلى أنه سيكون هناك بث مباشر عن طريق قناة اليوتيوب وتويتر.

ويأتي تنظيم مثل هذه البرامج التي تحمل أسماء علماء وأعلام هذه البلاد المباركة، من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لبيان جهودهم العلمية والدعوية، وتعريف أبناء الجيل الحالي بسير هؤلاء العلماء ــ رحمهم الله ــ ومآثرهم العلمية.

// انتهى //

13:52ت م

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