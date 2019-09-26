اليوم الوطني / محافظة الغزالة تحتفي بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة



حائل 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

احتفت محافظة الغزالة التابعة لمنطقة حائل أمس، بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة بحضور المحافظ تركي بن شفاقة العتيبي .

وتطرق المحافظ العتيبي خلال الحفل إلى ما تشهده المملكة من تطور ونمو على كافة الأصعدة والمجالات بفضل رؤية المملكة 2030، الرؤية الحكيمة التي أولت فيها القيادة الرشيدة نصيباً وافراً من الاهتمام وسبل التنمية محوره الإنسان السعودي.

من جهته عبر مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور يوسف بن محمد الثويني عن سعادته بهذا المساء الوطني الممزوج بالحب والامتنان والوفاء لهذا الكيان والاحتفال باليوم الوطني الـ 89 وغرس حب هذا الوطن في نفوس الأبناء والبنات والأجيال القادمة .

واشتمل الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة على القصائد الوطنية وأوبريت "الله البادي ثم مجد بلادي"، من تقديم الطلاب والطالبات بأندية الحي الترفيهية والتعليمية, وكذلك مسيرة الخيل، كما تم تدشين دوري أندية الحي الترفيهية تحت مسمى " الوطن يستحق"، بعد ذلك شارك الجميع في العرضة

وفي الختام تم تكريم الجهات المشاركة في الحفل والداعمين.

// انتهـى //

13:49ت م

0120



حائل 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واساحتفت محافظة الغزالة التابعة لمنطقة حائل أمس، بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة بحضور المحافظ تركي بن شفاقة العتيبي .وتطرق المحافظ العتيبي خلال الحفل إلى ما تشهده المملكة من تطور ونمو على كافة الأصعدة والمجالات بفضل رؤية المملكة 2030، الرؤية الحكيمة التي أولت فيها القيادة الرشيدة نصيباً وافراً من الاهتمام وسبل التنمية محوره الإنسان السعودي.من جهته عبر مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور يوسف بن محمد الثويني عن سعادته بهذا المساء الوطني الممزوج بالحب والامتنان والوفاء لهذا الكيان والاحتفال باليوم الوطني الـ 89 وغرس حب هذا الوطن في نفوس الأبناء والبنات والأجيال القادمة .واشتمل الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة على القصائد الوطنية وأوبريت "الله البادي ثم مجد بلادي"، من تقديم الطلاب والطالبات بأندية الحي الترفيهية والتعليمية, وكذلك مسيرة الخيل، كما تم تدشين دوري أندية الحي الترفيهية تحت مسمى " الوطن يستحق"، بعد ذلك شارك الجميع في العرضة السعودية ثم قاموا بجولة على الأركان المشاركة في الحفل.وفي الختام تم تكريم الجهات المشاركة في الحفل والداعمين.// انتهـى //13:49ت م0120

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