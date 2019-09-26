السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان بالنيابة يدشن برنامج متابعة انجاز المشاريع والمبادرات



جيزان 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة بمكتبه بالإمارة اليوم, برنامج متابعة إنجاز المشاريع والمبادرات على أرض الواقع الذي تنفذه وكالة التنمية بإمارة المنطقة.

واستمع سمو أمير منطقة جازان بالنيابة خلال مراسيم التدشين لشرح مفصل من وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي حول البرنامج وكيفية عمله وسبل تطويره بما يمكن القائمين عليه من تحقيق افضل النتائج في متابعة المشاريع وانجازاها في أسرع وقت ممكن تماشياً مع رؤية المملكة العربية

ونوه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بالجهود التي تقدمها إدارة المشاريع بوكالة التنمية ومتابعتهم الدائمة مع جميع الإدارات الحكومية بالمنطقة لمتابعة سير العمل بالمشروعات التنموية ومراحل إنجازها ومتابعتها.

وأكد سموه أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية، بما يتواكب والخطط والبرامج المستقبلية التي تسعى المملكة لتحقيقها خلال السنوات القادمة بما يضمن توفير أفضل وأعلى المستويات من الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم في ظل ما تجده الجهات الحكومية من القيادة الرشيدة, راجياً سموه العون والتوفيق للجميع.

// انتهى //

13:48ت م

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جيزان 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة بمكتبه بالإمارة اليوم, برنامج متابعة إنجاز المشاريع والمبادرات على أرض الواقع الذي تنفذه وكالة التنمية بإمارة المنطقة.واستمع سمو أمير منطقة جازان بالنيابة خلال مراسيم التدشين لشرح مفصل من وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي حول البرنامج وكيفية عمله وسبل تطويره بما يمكن القائمين عليه من تحقيق افضل النتائج في متابعة المشاريع وانجازاها في أسرع وقت ممكن تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية وما تتضمنه من خطط مستقبلية في جميع المجالات.ونوه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بالجهود التي تقدمها إدارة المشاريع بوكالة التنمية ومتابعتهم الدائمة مع جميع الإدارات الحكومية بالمنطقة لمتابعة سير العمل بالمشروعات التنموية ومراحل إنجازها ومتابعتها.وأكد سموه أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية، بما يتواكب والخطط والبرامج المستقبلية التي تسعى المملكة لتحقيقها خلال السنوات القادمة بما يضمن توفير أفضل وأعلى المستويات من الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم في ظل ما تجده الجهات الحكومية من القيادة الرشيدة, راجياً سموه العون والتوفيق للجميع.// انتهى //13:48ت م0119

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