السعودية اليوم / معرض لمركز الملك سلمان للإغاثة يبرز جهود المملكة الإنسانية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 74



نيويورك 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

أبرز مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك جهود المملكة الإنسانية من خلال معرض مصاحب لفعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 74.

وزار المعرض الذي يأتي بعنوان "جهود المملكة العربية

ويستمر المعرض لمدة أسبوع، حيث يشتمل على شاشة عرض شفّافة احتوت على معلومات مفصّلة عن قطاعات المركز وعرض بعض المقاطع الخاصة بالمركز، وشاشة عرض ضخمة بحجم 5 أمتار في 3 أمتار عليها خريطة العالم وتظهر الدول ال 44 المستفيدة من برامج المركز ، تحتوي على جهاز لابتوب قابل للمس يتم فيها اختيار الدول وعرض عدد المشاريع والقطاعات والمبالغ المدفوعة لكل دولة.

كما احتوى المعرض شاشة تفاعليه بحجم 75 إنشا تحتوي على روابط موقع المركز مع منصة التطوّع التي تعطي الفرصة للمتبرعين لتقديم تبرعاتهم إلكترونيًا باستخدام البطاقات الائتمانية وآليات السداد الإلكتروني، كما تمكنهم من إنشاء حساب شخصي يوفر لهم فرصة الوقوف على البرامج التي قام بدعمها المركز، إضافة إلى ذلك توفر المنصة لأصحاب التبرعات المباشرة فرصة ربط التبرعات بالدول والبرامج التي يختارونها، ومنصة المساعدات السعودية التي أنشأها المركز لتكون مرجعًا دقيقًا وموثوقًا يقدم المعلومات ويرشد الباحثين ورجال الإعلام والصحافة عن مساهمات المملكة الخارجية، بالإضافة إلى بعض القصص المستوحاة من البرامج الإنسانية.

//انتهى// ‏

13:47ت م

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نيويورك 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واسأبرز مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك جهود المملكة الإنسانية من خلال معرض مصاحب لفعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 74.وزار المعرض الذي يأتي بعنوان "جهود المملكة العربية السعودية وما قدمته للاجئين حول العالم"، معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ومعالي وزير الخارجية اليمني محمد بن عبدالله الحضرمي، ومعالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف بن راشد الزياني، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين في الشرق الأدنى (الأونروا) بيير كرينبول، وعدد من وزراء الدول المشاركة ومسؤولي المنظمات الأممية والدولية.ويستمر المعرض لمدة أسبوع، حيث يشتمل على شاشة عرض شفّافة احتوت على معلومات مفصّلة عن قطاعات المركز وعرض بعض المقاطع الخاصة بالمركز، وشاشة عرض ضخمة بحجم 5 أمتار في 3 أمتار عليها خريطة العالم وتظهر الدول ال 44 المستفيدة من برامج المركز ، تحتوي على جهاز لابتوب قابل للمس يتم فيها اختيار الدول وعرض عدد المشاريع والقطاعات والمبالغ المدفوعة لكل دولة.كما احتوى المعرض شاشة تفاعليه بحجم 75 إنشا تحتوي على روابط موقع المركز مع منصة التطوّع التي تعطي الفرصة للمتبرعين لتقديم تبرعاتهم إلكترونيًا باستخدام البطاقات الائتمانية وآليات السداد الإلكتروني، كما تمكنهم من إنشاء حساب شخصي يوفر لهم فرصة الوقوف على البرامج التي قام بدعمها المركز، إضافة إلى ذلك توفر المنصة لأصحاب التبرعات المباشرة فرصة ربط التبرعات بالدول والبرامج التي يختارونها، ومنصة المساعدات السعودية التي أنشأها المركز لتكون مرجعًا دقيقًا وموثوقًا يقدم المعلومات ويرشد الباحثين ورجال الإعلام والصحافة عن مساهمات المملكة الخارجية، بالإضافة إلى بعض القصص المستوحاة من البرامج الإنسانية.//انتهى// ‏13:47ت م0118

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.