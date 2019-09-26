اليوم الوطني / أقسام الطالبات بجامعة الملك فيصل وإدارة التعليم بالأحساء تحتفي باليوم الوطني الـ89



الأحساء 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

احتفت أقسام الطالبات في جامعة الملك فيصل بالأحساء بالتعاون مع إدارة التعليم بالأحساء اليوم، باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، وذلك في قاعة الاحتفالات الكبرى بالمدينة الجامعية .

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، عقب ذلك ألقت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة مها بنت علي الماجد كلمةً أبانت فيها ملاحم الفخر والاعتزاز بهذا الوطن، مشيرة إلى أن من فضل الله على هذه البلاد المباركة أن جعلها مهبطاً للوحي الذي تهادت أنواره من غار حراء، فصارت مهوى لأفئدة المسلمين، وتعاقب قادة هذه البلاد -قائداً تلو قائد- على خدمة الحرمين، وأرض حظيت بالخير العميم، والفضل الجسيم، وبثروات مادية وفكرية، وبأبناء أوفياء أشداء، وبقادة اتسموا بالحزم والعزم.

إثر ذلك ألقت مساعدة المدير العام للتعليم بالأحساء خلود بنت صالح الكليبي كلمةً بهذه المناسبة أكدت فيها حرص الإدارة على الاستفادة من البرامج والخطط للوصول إلى ما يتجاوز التطلعات، وتنفيذاً لرؤية المملكة 2030 في تحقيق الهدف المتطلع تحقيقه للنظام التعليمي وأن ينتج جيلاً من الطلبة معززاً بالقيم، ومعداً بالمهارات الأساسية ذات التخصص بشكل متميز.

ثم عُرض فيلم وثائقي بعنوان "المرأة

تلا ذلك عرض لأوبريت بعنوان "حضارة وطن" من تقديم طالبات مدارس التعليم بالأحساء، تدور فكرته حول جذور وتاريخ هذه الأرض المباركة، وأبرز الشخصيات التاريخية والوطنية، كما تخلل الحفل فقرة تدوين بصري "Sketch Note" للتعبير عن حب الوطن ، وفي ختام الحفل قدمت الجوائز للحضور .

// انتهى //

13:45ت م

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الأحساء 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واساحتفت أقسام الطالبات في جامعة الملك فيصل بالأحساء بالتعاون مع إدارة التعليم بالأحساء اليوم، باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، وذلك في قاعة الاحتفالات الكبرى بالمدينة الجامعية .وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، عقب ذلك ألقت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة مها بنت علي الماجد كلمةً أبانت فيها ملاحم الفخر والاعتزاز بهذا الوطن، مشيرة إلى أن من فضل الله على هذه البلاد المباركة أن جعلها مهبطاً للوحي الذي تهادت أنواره من غار حراء، فصارت مهوى لأفئدة المسلمين، وتعاقب قادة هذه البلاد -قائداً تلو قائد- على خدمة الحرمين، وأرض حظيت بالخير العميم، والفضل الجسيم، وبثروات مادية وفكرية، وبأبناء أوفياء أشداء، وبقادة اتسموا بالحزم والعزم.إثر ذلك ألقت مساعدة المدير العام للتعليم بالأحساء خلود بنت صالح الكليبي كلمةً بهذه المناسبة أكدت فيها حرص الإدارة على الاستفادة من البرامج والخطط للوصول إلى ما يتجاوز التطلعات، وتنفيذاً لرؤية المملكة 2030 في تحقيق الهدف المتطلع تحقيقه للنظام التعليمي وأن ينتج جيلاً من الطلبة معززاً بالقيم، ومعداً بالمهارات الأساسية ذات التخصص بشكل متميز.ثم عُرض فيلم وثائقي بعنوان "المرأة السعودية في عيون الوطن" من إنتاج المركز الجامعي للاتصال والإعلام، تم خلاله القاء الضوء على ما قدّمه القيادة الرشيدة لتمكين المرأة السعودية في جميع مجالات الحياة، أعقبه قصيدة شعرية بعنوان "مولد الأمجاد" .تلا ذلك عرض لأوبريت بعنوان "حضارة وطن" من تقديم طالبات مدارس التعليم بالأحساء، تدور فكرته حول جذور وتاريخ هذه الأرض المباركة، وأبرز الشخصيات التاريخية والوطنية، كما تخلل الحفل فقرة تدوين بصري "Sketch Note" للتعبير عن حب الوطن ، وفي ختام الحفل قدمت الجوائز للحضور .// انتهى //13:45ت م0116

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.