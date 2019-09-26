السعودية اليوم / وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك



باريس 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك توفي ،اليوم ، عن عمر يناهز الـ 86 عامًا بعد معاناة مع المرض.

وكان جاك شيراك قد تولى رئاسة فرنسا في عام 1995 وحتى 2007م.

// انتهى //

13:45ت م

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