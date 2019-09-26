السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء يدشن مقر مكتب التعليم الأهلي الجديد



الأحساء 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

دشّن صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء اليوم، مقر مكتب التعليم الأهلي التابع للإدارة العامة للتعليم بالمحافظة الجديد في حي الكوت بوسط مدينة الهفوف، بحضور المدير العام للتعليم في محافظة الأحساء أحمد بالغنيم، والقيادات التعليمية في المحافظة، وعدد من مديري الإدارات الحكومية، ورجال الأعمال والمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي.

وأوضح سموه أن التعليم في بلادنا الغالية يستمد قوته من الدعم الكبير المقدم من قيادتنا الرشيدة - أيدها الله - التي جعلت التعليم في سُلم أولوياتها انطلاقاً من يقين راسخ و اقتناع ثابت بأهمية توفير التعليم باعتباره محوراً للتنمية، و ركيزة في التنشئة، والمرتبطة بمستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى بناء جيل يمتلك مهارات مميزة تواكب علوم العصر والتطور.

من جانبه بين مدير عام التعليم بمحافظة الأحساء أحمد بالغنيم أن وجود مكتب التعليم الأهلي يأتي مؤشراً حقيقياً على الرغبة الأكيدة في المضي قُدما في التكامل مع القطاع الأهلي ورفع نسبة مشاركته في التعليم والاهتمام بمدارس التعليم الأجنبي، والإشراف على مراكز التدريب الخاصة والمعاهد الخاصة، لضمان الامتثال للمعايير والالتزام باللوائح.

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13:42ت م

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