السعودية اليوم / أمين الطائف يطلق تطبيق "لحومي"



الطائف 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

دشّن أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل تطبيق أمانة الطائف الجديد "لحومي" الذي يهدف إلى خدمة الأهالي والتسهيل عليهم للتعرف على الملاحم والمطاعم القريبة، وعدد ونوع الذبائح اليومية والأسبوعية، بالإضافة الى إمكانية التحقق من الذبح داخل مسالخ الأمانة من عدمه من خلال التحقق من الباركود.

وأوضحت أمانة الطائف أن التطبيق يوفر على المستفيد الجهد في التحري عن اللحوم المعروضة للتأكد من تاريخ الذبح أو صلاحيتها، حيث يقدم التطبيق خدمة للتعرف على عدد المذبوحات اليومية لكل ملحمة ونوع اللحوم وتاريخ الذبح، مشيرةً إلى أن التطبيق يأتي ضمن خطط الأمانة التطويرية للاستفادة الكاملة من الخدمات الإلكترونية وتطويع التقنيات الحديثة في مجالات عمل الأمانة، مما يوفر الوقت والجهد 2030.

وبيّنت أن الإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات تعمل على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالتطبيق بشكل لحظي، ليصل بذلك التطبيق لأعلى معايير الدقة في متابعة حالات الذبح وخدمات التطبيق الأخرى.

كما خصصت إدارة تقنية المعلومات بالأمانة فريق عمل لمتابعة التطبيق والتحديث بشكل دوري, بالإضافة إلى دراسة خطط تطويرية للتطبيق لإضافة خدمات أخرى، بما يخدم الأهالي والمستفيدين، وأدرجت بيانات لكافة الملاحم والمطاعم الموجودة بالمدينة, حيث يمكن لمستخدم التطبيق البحث عن أسم مطعم أو ملحة معينة, بالإضافة إلى خدمة لقراءة ختم مسالخ الأمانة عن طريق تقنية الباركود.

يذكر أن تطبيق " لحومي " يأتي ضمن جملة من التطبيقات أمانة الطائف على لكافة الأجهزة الذكية، للتسهيل على طالبي الخدمات.

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13:40ت م

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