

الرياض 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

وافق معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على إرساء عقود مجموعة من المشروعات الخاصة بتشغيل، وصيانة، ونظافة عـدد (141) مسجداً وجامع في منطقة مكة المكرمة بمبلغ إجمالي (20.085.200) ريال، على عدد من المؤسسات الوطنية، وذلك حسب العرض الفني والشروط والمواصفات وجداول الكميات وتوجيهات الجهة المشرفة.

وتضمنت المشروعات صيانة ونظافة وتشغيل المجموعة "أ" المركزية لعدد "100" مسجد وجامع بمبلغ إجمالي (10.317.200) ريال، وصيانة ونظافة وتشغيل المجموعة "22" لعدد "41" جامعاً متميزاً بمكة المكرمة بمبلغ إجمالي (9.768.000) ريال ، على أن تنفذ هذه المشروعات خلال "36" شهر من تاريخ استلام الموقع.

ويأتي تنفيذ هذه المشروعات امتداداً لنهج هذه الدولة المباركة، وولاة أمرها ــ حفظهم الله ــ في وجوب العناية ببيوت الله، والاهتمام بنظافتها وصيانتها، وتهيئتها بكل ما تحتاج إليه كي تؤدي رسالتها السامية في خدمة المجتمع على أكمل وجه.

// انتهى //

13:22ت م

0107





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تُرسي مشروعات صيانة وتشغيل 141 مسجداً وجامعاً في منطقة مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.