ع اليوم الوطني / جامعة نجران تحتفي باليوم الوطني الـ 89



نجران 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

احتفت جامعة نجران أمس، باليوم الوطني الـ89 للمملكة، تحت شعار" همة حتى القمة"، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور فلاح السبيعي، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة، وعدد كبير من منسوبي وطلاب الجامعة، على المسرح الرئيسي بمبنى الإدارة.

وأكد معالي مدير الجامعة في كلمةٍ له بهذه المناسبة أن هذا اليوم يستلهم في الشعب مجداً فيه إنجازات عظيمة ووحدة أطراف المملكة المترامية ووحدة صف الشعب حيث أصبح مثالاً يحتذى به في حبه ووفائه وإخلاصه لوطنه وقيادته الرشيدة".

وأشار إلى أن اليوم الوطني يحل والمملكة تقطف ثمار رؤية 2030، وسط نهضة اقتصادية وسياسية واجتماعية ونقلة نوعية لا ينكرها منصف، مما جعل المملكة محط أنظار العالم نتيجة المشاريع العملاقة التي يتواصل بناءها للنهوض بالبلاد نحو مستقبل مشرق يقود لطفرة ورخاء ينعم بها جميع مواطني هذه الدولة العظيمة، مشيداً بجهود رجال أمننا و قواتنا المسلحة البواسل على الحد الجنوبي، وما بذلوه من تضحيات في سبيل شموخ الوطن.

وتضمنت الاحتفالية على عددٍ من العروض الوطنية اكتسى المشاركين والحاضرين فيها اللون الأخضر وحملوا رايات وشعارات الوطن الشامخ المعطاء، إضافةً إلى عرض مرئي يبرز مشاركة الجامعة للمجتمع فرحته باليوم الوطني، وعدد من العروض المسرحية، والفلكلورية، تبعها لون الزامل الشعبي، والقصائد الشعرية الوطنية، واختتم الحفل باللون الشعبي "الرازف" النجراني الذي شهد تفاعلاً من الحضور .

// انتهى //

13:19ت م

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