السعودية اليوم / سجن المباحث بالقصيم يحتفي باليوم الوطني الـ 89



بريدة 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واس

احتفى نزلاء سجن المباحث العامة في منطقة القصيم أمس، باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، بحزمة من الفعاليات تنوعت ما بين قصائد شعرية ومشاهد مرئية وعروض مسرحية، وذلك بمقر سجن الطرفية ببريدة.

وبدئت الفعاليات بإطلاق مسيرة وطنية، شارك فيها عدة فصائل من القوات العسكرية وبعض الجهات الخدمية، إضافة إلى مشاركة عدد من الأطفال والمقيمين.

كما أقيم حفل خطابي بدأ بالقرآن الكريم، ثم قصيدة شعرية، وعروض الظل، وتابع الحضور فن الرسم الرملي الذي أبدع في رسمها أحد نزلاء جناح إدارة الوقت، بعد ذلك قدم النزلاء مشهد مسرحي، ثم شارك النزلاء مع المنسوبين أداء العرضة

بعد ذلك توجه الحضور إلى لوحة المشاعر، معبرين فيها عن مشاعرهم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

// انتهى //

13:18ت م

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بريدة 27 محرم 1441 هـ الموافق 26 سبتمبر 2019 م واساحتفى نزلاء سجن المباحث العامة في منطقة القصيم أمس، باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، بحزمة من الفعاليات تنوعت ما بين قصائد شعرية ومشاهد مرئية وعروض مسرحية، وذلك بمقر سجن الطرفية ببريدة.وبدئت الفعاليات بإطلاق مسيرة وطنية، شارك فيها عدة فصائل من القوات العسكرية وبعض الجهات الخدمية، إضافة إلى مشاركة عدد من الأطفال والمقيمين.كما أقيم حفل خطابي بدأ بالقرآن الكريم، ثم قصيدة شعرية، وعروض الظل، وتابع الحضور فن الرسم الرملي الذي أبدع في رسمها أحد نزلاء جناح إدارة الوقت، بعد ذلك قدم النزلاء مشهد مسرحي، ثم شارك النزلاء مع المنسوبين أداء العرضة السعودية التي تفاعل معها الحضور.بعد ذلك توجه الحضور إلى لوحة المشاعر، معبرين فيها عن مشاعرهم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.// انتهى //13:18ت م0104

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.